Richemont lève 3,75 mrd EUR pour financer la reprise de YNAP

Genève (awp) - Richemont a levé avec succès un emprunt de 3,75 mrd EUR, à l'issue d'un roadshow mené dans toute l'Europe, a indiqué le groupe de luxe jeudi soir. Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les buts généraux de la société, ce qui comprend explicitement aussi le financement de la reprise à 100% prévue de la plateforme de vente en ligne Yoox Net-A-Porter (YNAP).L'emprunt est divisé en trois tranches avec échéances respectives en 2016, 2030 et 2038. La durée de huit ans se monte à 1,5 mrd EUR et est dotée d'un coupon de 1,0%. Celle de douze ans se monte à 1,25 mrd EUR avec un coupon de 1,5% et celle de 20 ans se monte à 1,0 mrd EUR avec un taux de 2,0%.Richemont demandera la cotation des emprunts à la Bourse de Luxembourg.Mercredi soir, Richemont avait annoncé avoir reçu l'aval de l'autorité italienne des marchés financiers (Consob) pour mener une offre publique d'achat sur Yoox-Net-à-Porter, un site de vente en ligne de produits de luxe. Le groupe genevois compte racheter l'intégralité de la société dont il détient déjà 50%.Le numéro deux mondial du luxe a proposé 38 EUR par action et le montant total de la transaction devrait s'inscrire entre 2,7 mrd EUR et 2,8 mrd EUR, en fonction de l'exercice des options sur les actions par les actionnaires. L'offre s'étendra du 19 mars au 9 mai, la publication du prospectus est prévue pour le 18 mars.kw/rp(AWP / 15.03.2018 20h55)