Richemont voit ses ventes augmenter légèrement au 3e trimestre

Genève (awp) - Richemont a enregistré au cours du 3e trimestre de son exercice décalé 2017/2018, clos en décembre, un chiffre d'affaires s'inscrivant à 3,1 mrd EUR, soit une hausse de 1% et de 7% à taux de change constant (tcc), indique jeudi le groupe de luxe.Durant la période sous revue, la division joaillerie a pris 5% à 1,83 mrd EUR et 11% à tcc. Quant à la division horlogerie, elle a généré 781 mio EUR, soit un recul de 4% mais une hausse de 1% à tcc. L'unité autres s'est repliée de 5% à 509 mio EUR (+0% tcc), détaille le communiqué.La plupart des résultats sont inférieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,14 mrd EUR, pour la joaillerie, ils prévoyaient 1,80 mrd, l'horlogerie 810 mio et "autres" 533 mio EUR.lk/fr(AWP / 11.01.2018 07h23)