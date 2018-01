Rieter augmente ses commandes et son chiffre d'affaires en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de machines textiles a vu en 2017 ses recettes croître de 2% sur un an à 966 mio CHF tandis que les entrées de commandes ont bondi de 16% à 1,05 mrd CHF.Durant la période sous revue, le carnet de commandes s'est pour sa part établi à 540 mio CHF, soit une hausse de 100 mio CHF.Les résultats publiés sont mitigés. Le chiffre d'affaires est inférieur au consensus AWP établi à 982,6 mio CHF tandis que les entrées de commandes ont dépassé les attentes des analystes car elles étaient en moyenne attendues à 1,02 mrd CHF.Le groupe basé à Winterthour a quelque peu revu ses objectifs de rentabilité pour l'exercice écoulé. Il anticipe maintenant une marge Ebit avant restructuration entre 5 et 5,5% et un bénéfice net oscillant entre 1 et 1,5% des ventes. Auparavant, la marge du bénéfice opérationnel était prévu entre 4,5% et 5,5% et le bénéfice net entre 1 et 2%.Les résultats détaillés seront publiés le 13 mars.lk/ol(AWP / 31.01.2018 07h42)