Rieter: le bénéfice net a souffert des restructurations l'an dernier

Zurich (awp) - Le fabricant de machines-textile Rieter confirme mardi ses estimations de rentabilité opérationnelle publiées en janvier parallèlement à son chiffre d'affaires sur l'exercice 2017. Le bénéfice net a comme prévu senti passer le vent des restructurations. Le conseil d'administration proposera nonobstant aux actionnaires une rémunération stable de 5,00 CHF par action.L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est établi à 51,8 mio CHF, pour une marge afférente de 5,4% hors frais de restructuration. Le bénéfice net a été élagué de plus de deux tiers à 13,3 mio CHF.Les entrées de commandes ont bondi de 16% pour franchir le cap du milliard de francs, tandis que les recettes ont grappillé 2% pour atteindre 966 mio CHF, rappelle le rapport annuel.L'industriel zurichois est parvenu, bien que de justesse, à déjouer les pronostics les plus optimistes des analystes consultés par AWP, dont les projections étaient plafonnées à 51,7 mio pour l'Ebit et à 13,0 mio pour le bénéfice net. Le dividende n'était attendu qu'à 4,75 CHF par action en moyenne.Le groupe revendique une demande stable sur les deux premiers mois de l'année en cours et table sur une poursuite de cette tendance dans l'attente d'une accélération sur la seconde moitié de l'exercice.jh/rp(AWP / 13.03.2018 07h29)