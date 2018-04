Ringier et Admeira mettent fin à leurs relations d'affaires avec Publicitas

Zurich (awp) - La coentreprise Admeira, ainsi que Ringier et la branche suisse du groupe Ringier Axel Springer ont annoncé jeudi la fin avec effet immédiat de leurs relations d'affaires avec le groupe publicitaire lausannois Publicitas, à qui ils reprochent des manquements dans ses obligations financières.Dans un communiqué conjoint, les trois partenaires invitent leurs clients à leur régler directement leurs factures. Ils emboîtent ainsi le pas à l'éditeur zurichois Tamedia, qui avait annoncé la même mesure mercredi.Le facteur déterminant de cette décision est le "flux financier insatisfaisant de Publicitas et les obligations de paiement qui en découlent", explique le communiqué. "D'un point de vue entrepreneurial, il n'était plus responsable de poursuivre via Admeira notre collaboration avec Publicitas", a indiqué Alexander Theobald, directeur des opérations (COO) de Ringier Suisse, cité dans le communiqué."Nous regrettons que les développements de ces derniers mois nous aient contraints à prendre cette décision", a-t-il ajouté. Admeira devrait contacter tous ses clients et agences ayant placé leurs annonces auprès de Pubicitas afin de les informer sur la suite des évènements. Entre-temps, ceux-ci sont priés de payer leurs factures directement à Admeira.La coentreprise est l'interlocuteur pour l'ensemble de la planification de campagnes et de gestion des commandes pour toutes les plateformes - sur papier et numériques - du groupe Ringier en Suisse.buc/fr(AWP / 26.04.2018 11h03)