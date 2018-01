Ringier: le patron Marc Walder fait main basse sur 10% du groupe

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de l'éditeur Ringier, Marc Walder, a racheté 10% des parts de l'entreprise. Celles-ci proviennent "en proportions égales de la possession des trois lignées familiales de l'entreprise", précise un communiqué diffusé mardi par le groupe de presse argovien. Le patron reste le successeur désigné de Michael Ringier à la présidence du conseil d'administration, qui devrait passer par la suite à Robin Lingg."Marc Walder est un CEO qui a réussi à promouvoir la transformation de la maison Ringier au cours de ces dernières années", selon l'actuel président Michael Ringier, cité dans le communiqué, qui se félicite d'accueillir le quinquagénaire comme associé-gérant dans le cercle des actionnaires.Dans le cadre de la planification des générations de la famille Ringier, le groupe indique que le neveu de M. Ringier Robin Lingg, actuellement en charge du secteur Maché international, assumera "à moyen terme" le poste de direction de la 6e génération d'actionnaires de la famille.A la tête du groupe Ringier depuis avril 2012, Marc Walder a été notamment rédacteur en chef du magasine Schweizer Illustrierte et du dominical SonntagsBlick, ainsi que directeur de publication du groupe Blick. Entre 2008 et 2012, il a officié en tant que CEO de Ringier Suisse et Allemagne.buc/jh(AWP / 30.01.2018 10h31)