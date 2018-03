Rio Tinto se désengage du charbon, par la vente d'une mine en Australie

Londres (awp/afp) - Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a confirmé son désengagement du secteur du charbon avec l'annonce mardi d'un accord pour céder le contrôle d'une mine de charbon en Australie pour 2,25 milliards de dollars.Rio Tinto va vendre au cours du second semestre l'ensemble de sa participation de 80% dans la mine de Kestrel, dans l'Etat du Queensland, au nord-est du pays, selon un communiqué.Cette vente s'effectue auprès d'un consortium composé de la société d'investissement EMR Capital et de la société minière indonésienne PT Adaro, spécialisée dans le charbon.Pour Rio Tinto, il s'agit de la seconde oépration en quelques jours dans le charbon en Australie.Glencore, le géant du négoce des matières premières basé en Suisse, avait indiqué la semaine dernière qu'il allait débourser 1,7 milliard de dollars pour racheter les 82% que détient le groupe minier anglo-australien dans le site de Hail Creek."La vente de Kestrel, avec la cession annoncée de Hail Creek et d'autres projets dans le charbon en développement, permet de créer énormément de valeur pour nos actionnaires et de renforcer notre portefeuille", souligne le directeur général de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques.Au total, Rio Tinto aura récupéré 4,15 milliards de dollars grâce à la vente de ses actifs de charbon dans le Queensland.Avec ces cessions, le groupe tourne la page du charbon pour se focaliser sur des matières premières comme le cuivre, l'aluminium ou encore le minerai de fer.afp/jh(AWP / 27.03.2018 17h07)