Roche: Chugai entreprend de faire homologuer un test pour tumeurs au Japon

Zurich (awp) - Chugai, filiale à part entière de Roche, a entrepris de faire homologuer au Pays du soleil levant des produits oncologiques développés par Foundation Medicines, majoritairement contrôlé par le colosse pharmaceutique rhénan. Techniquement, Chugai a conclu avec Roche un accord de sous-licence pour la commercialisation exclusive d'un test pour tumeurs solides baptisé FoundationOne CDx dans l'archipel et déposé auprès du Ministère de la santé, du travail et de l'assistance sociale une demande d'homologation.L'opération permet à Roche de percevoir un versement initial de son subordonné nippon.Le FoundationOne CDx est un outil de diagnostic d'accompagnement (companion diagnostic) in vitro, qui doit permettre d'identifier des traitements appropriés pour les patients cancéreux chez qui ont été identifiées des altérations des gènes EGFR, ALK, BRAF, ERBB2 (HER2), KRAS, NRAS ou encore BRCA1/2.La solution de Foundation Medicines, basé à Cambridge aux Etats-Unis, a obtenu en fin d'année dernière un feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA).jh/lk(AWP / 16.03.2018 08h02)