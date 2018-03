Roche: Chugai obtient l'accès au marché japonais pour un injecteur du Mircera

Zurich (awp) - La filiale nippone de Roche, Chugai, a décroché auprès du ministère japonais de la Santé une autorisation de commercialisation pour un dispositif d'injection du stimulateur d'érythropoïèse Mircera (époiétine béta pegol), dosé à 12,5 microgramme et destiné à combattre l'anémie rénale. Il s'agit de la plus faible concentration de Mircera commercialisée dans cette indication, précise un communiqué mardi.Le Mircera est déjà autorisé depuis 2011 au Pays du soleil levant contre l'anémie rénale. Le produit est également distribué dans une centaine d'autres pays.La formulation de 12,5 microgrammes avait été expressément demandée par les prestataires de soins au Japon, afin de flexibiliser des dosages jusqu'ici répartis entre 25, 50, 75, 100, 150, 200 et 250 microgrammes.jh/al(AWP / 20.03.2018 09h34)