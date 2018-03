Roche: Chugai remporte une manche en justice contre Baxalta

Zurich (awp) - La filiale nippone de Roche, Chugai, a obtenu gain de cause devant une cour tokyoïte dans le cadre d'une procédure lancée mi-2017 par Baxalta, racheté en 2016 par Shire, pour violation de brevet sur l'emicizumab. La filiale du géant américain voit sa plainte intégralement balayée et devra supporter les frais de justice, assure le communiqué du laboratoire japonais.L'emicizumab a permis à Roche et à ses filiales de faire une entrée remarquée en fin d'année dernière sur la franchise de l'hémophilie A. Le médicament a dans un premier temps été homologué en novembre aux Etats-Unis, avant d'obtenir un accès au marché européen en février et un feu vert au Pays du soleil levant en mars. La substance est commercialisée sous l'appellation Hemlibra.jh/rp(AWP / 28.03.2018 07h59)