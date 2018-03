Roche: Genentech reconnaît le décès de patients sous Hemlibra

Zurich (awp) - La Fédération américaine pour l'hémophilie (HFA) indique mercredi avoir été prévenue par Genentech, filiale étasunienne de Roche, de l'augmentation à cinq du nombre de patients décédés sous traitement avec l'Hemlibra (emicizumab), nouvellement homologué aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.Genentech avait déjà reconnu en février de l'an dernier le décès d'un premier patient, traité avec l'Hemlibra dans le cadre de l'étude de phase III Haven I. Le laboratoire avait alors souligné que le traitement de l'hémorragie de ce patient avait été compliqué par son refus de subir une transfusion sanguine et assuré que ce trépas n'était pas lié à l'administration d'emicizumab.Les quatre cas recensés depuis ont été constatés dans le cadre d'un programme d'accès exceptionnel à une substance en attente d'homologation par l'Agence sanitaire américaine ("expanded patient access", aussi appelé "compassionate use"). La HFA déplore le peu d'informations à ce sujet que peut présenter Genentech et encourage les patients et soignants concernés à composer le numéro de téléphone mis à disposition par le laboratoire californien.A 09h43, le bon de jouissance Roche cédait 1,3% à 214,65 CHF, dans un SMI toutefois lui-même en repli de 1,10%.jh/fr(AWP / 28.03.2018 09h45)