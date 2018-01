Roche: Ocrevus homologué dans l'UE contre la sclérose en plaques

Zurich (awp) - Roche a obtenu l'homologation d'Ocrevus (ocrelizumab) dans l'Union européenne (UE) pour la sclérose en plaques (SEP) récurrente et primaire progressive. Il s'agit du seul médicament de fond homologué dans l'UE pour les patients atteints de SEP primaire progressive de stade précoce, précise vendredi la société pharmaceutique.Administré en perfusion intraveineuse tous les six mois, le traitement est une nouvelle option thérapeutique pour les patients qui a permis de réduire de manière significative trois marqueurs majeurs de l'activité pathologique et de la progression de l'invalidité, par comparaison avec Rebif (interféron bêta-1a).En Europe, la sclérose en plaques (SEP) touche quelque 700'000 personnes, parmi lesquelles environ 96'000 présentent une SEP primaire progressive, forme hautement invalidante de la maladie.ol/lk(AWP / 12.01.2018 07h16)