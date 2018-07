Roche acquiert 3/4 des titres de Foundation Medicine qui lui manquaient

(répétition technique)Zurich (awp) - Roche a récolté au terme du délai pour son offre sur Foundation Medicine quelque 12'500'000 titres du développeur américain d'outils de diagnostics génomiques et moléculaires personnalisés en oncologie. Cette moisson correspond à 77,3% des actions que le laboratoire rhénan ne détenaient pas encore, souligne un communiqué publié mardi matin.L'opération avait été lancée début juillet et comprenait une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, moyennant un prix par action fixé à 137 dollars et valorisant la cible d'acquisition à 5,3 milliards. Le colosse bâlois avait acquis début 2015 une première tranche de 57%, pour environ 1,2 milliard de dollars.La transaction avait été largement approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises. Roche confirme dans la foulée son intention de retirer Foundation Medicine du Nasdaq, une fois l'acquisition finalisée.Foundation Medicine a décroché en fin d'année dernière un feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour son dispositif de diagnostic oncologique FoundationOne CDx, présenté alors comme le premier outil de diagnostic complet capable d'évaluer quatre classes d'altérations génomiques pour 324 gènes responsables de la progression de la maladie.Le dispositif permet également d'identifier les patients atteints d'un cancer à un stade avancé, susceptibles de répondre à des thérapies ciblées basées sur leur profil génomique individuel.Foundation Medicine a étoffé l'an dernier ses revenus de près d'un tiers en comparaison annuelle à 152,9 millions de dollars. La société a néanmoins creusé sa perte nette de 40% à 161,5 millions, selon un relevé publié en mars. La direction tablait il y a un mois sur un chiffre d'affaires de 200 à 220 millions pour l'année en cours, assorti de 250 à 260 millions de dépenses opérationnelles.jh/vj(AWP / 31.07.2018 07h27)