Roche acquiert Flatiron Health en totalité, payement jusqu'à 1,9 mrd USD

Zurich (awp) - Roche a fait l'acquisition de l'entreprise américaine Flatiron Health Inc. dans son entier. Jusqu'ici, le groupe bâlois détenait 12,6% de cette société privée de technologie et services avec siège à New York. La transactions sera finalisée dans le courant du 1er semestre 2018 et est encore soumise aux conditions habituelles.L'accord conclu prévoit que Roche versera 1,9 mrd USD à Flatiron sous certaines conditions.Dans son communiqué de jeudi soir, Roche précise que Flatiron est un leader dans les solutions de logiciels pour les actes médicaux électroniques dans l'oncologie. Elle est aussi active dans l'analytique et la préparation de données provenant des routines cliniques (Real-world-evidence) dans la recherche sur le cancer.La transaction permettra de faire des progrès dans la saisie et l'analyse des données de santé qui permettront d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer, a précisé Roche.Flatiron poursuivra ses activités en tant qu'unité indépendante.