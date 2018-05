Roche annonce des résultats positifs d'étude avec Hemlibra

Bâle (awp) - Roche a présenté de nouvelles données pour son médicament Hemblibra pour le traitement de l'hémophilie. Deux études de phase III ont donné des résultats positifs, a indiqué le groupe bâlois lundi. D'une part, les saignements ont été réduits de 96% pour des patients n'ayant pas encore été traités et souffrant d'hémophilie A avec facteur inhibiteur VIII.D'autre part, il s'est avéré qu'un groupe de patients qui étaient déjà traités avec des thérapies traditionnelles ont montré une réduction de 68% des saignements avec Hemlibra. Finalement, il s'avère que le médicament seul permet de contrôler significativement les saignements.Les données des deux études, Haven 3 et 4, seront soumises aux autorités sanitaires mondiales pour approbation. Le mois dernier, l'autorité américaine Food and Drug Administration (FDA) a accordé à Hemlibra le statut de percée thérapeutique ("Breakthrough Therapy Designation") pour le traitement de patients atteints d'hémophilie A sans facteur inhibiteur VIII. Le produit est déjà homologué, tant aux USA qu'ailleurs, pour les patients atteints d'hémophilie A avec facteur inhibiteur VIII.kw/rp(AWP / 21.05.2018 15h31)