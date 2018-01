Roche conclut un partenariat avec GE Healthcare dans le diagnostic

ROCHE HOLDING

Zurich - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a conclu un partenariat à long terme avec l'américain GE Healthcare pour développer ensemble une plateforme de diagnostic numérique intégrée destinée notamment à l'oncologie, ont annoncé les deux groupes lundi.Ce partenariat se concentrera initialement sur des produits qui permettront d'accélérer et d'améliorer les options de traitement pour le cancer et les patients en soins intensifs, ont-ils indiqué dans un communiqué, sans divulguer les détails financiers de cet accord.A travers ce partenariat, les deux groupes entendent allier l'expertise de GE Healthcare, un des spécialistes de l'imagerie médicale, dans les données in vivo avec les données in vitro de Roche dans les biomarqueurs, les pathologies des tissus ou encore le séquençage du gène.noo/spi(©AFP / 08 janvier 2018 06h52)