Roche conclut un partenariat de recherche avec l'américain Macrogenics

Zurich (awp) - Le laboratoire Roche et la société biopharmaceutique Macrogenics ont conclu un accord de recherche sur le développement d'une molécule destinée au traitement du cancer, des maladies auto-immunes et infectieuses, a annoncé jeudi l'entreprise américaine.Macrogenics, dont le siège est à Rockville et qui est cotée au Nasdaq, recevra de Roche un premier paiement de 10 mio USD et aura droit à des paiements d'étapes et droits de licence jusqu'à 370 mio USD.Les produits-candidats issus de cette coopération doivent être développés et commercialisés par Roche.tp/cp/al/lk(AWP / 04.01.2018 14h17)