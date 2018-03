Roche construit l'extension de la franchise pour le Tecentriq

Zurich (awp) - Roche revendique lundi le succès d'une des huit études de phase III en cours sur le Tecentriq (atezolizumab) et destinées à élargir le spectre de prescriptibilité de ce traitement immunothérapeutique, homologué depuis 2016 aux Etats-Unis et autorisé depuis septembre dernier sur le Vieux continent.L'édition 150 de la volée d'études IMpower évalue l'efficacité et le profil de risque du Tecentriq en combinaison avec une chimiothérapie à base de carboplatine/paclitaxel, avec ou sans Avastin (bevacizumab), contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) non squameux au stade IV, chez des patients n'ayant pas au préalable subi de chimiothérapie pour ce stade avancé de la maladie.Sans s'aventurer sur le terrain des progrès chiffrés, le laboratoire rhénan assure que la combinaison du Tecentriq et de l'Avastin en première ligne a permis d'allonger le taux de survie des patients observés, atteignant ainsi l'un des critères primaires de l'étude IMpower 150.Ces nouvelles observations seront présentées lors d'un prochain congrès en oncologie et soumises à l'appréciation des autorités de réglementation des substances médicamenteuses des deux côtés de l'Atlantique.jh/fr(AWP / 26.03.2018 07h58)