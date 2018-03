Roche construit l'extension de la franchise pour le Tecentriq

(ajoute détails, commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Roche revendique lundi un succès d'étape pour l'une des huit études de phase III en cours sur le Tecentriq (atezolizumab), destinées à élargir le spectre de prescriptibilité en première ligne de ce traitement immunothérapeutique. La substance est homologuée depuis 2016 aux Etats-Unis et autorisé depuis septembre dernier sur le Vieux continent, dans des indications contre des formes de cancers du poumon et de la vessie. Les analystes déplorent toutefois une absence d'indication chiffrée sur les bienfaits constatés de ce médicament.L'édition 150 de la volée d'études IMpower évalue l'efficacité et le profil de risque du Tecentriq en combinaison avec une chimiothérapie à base de carboplatine/paclitaxel, avec ou sans Avastin (bevacizumab), contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) non squameux au stade IV, chez des patients n'ayant pas au préalable subi de chimiothérapie pour ce stade avancé de la maladie.Sans s'aventurer sur le terrain des progrès chiffrés, le laboratoire rhénan assure que la combinaison du Tecentriq et de l'Avastin en première ligne - avec chimiothérapie - a permis d'allonger le taux de survie des patients observés par rapport à une combinaison Avastin et chimiothérapie, atteignant ainsi l'un des critères primaires de l'étude IMpower 150.La substitution d'un traitement à base d'Avastin par une thérapie fondée sur le Tecentriq en revanche n'a pas donné de résultats plus concluants.Ces nouvelles observations seront présentées lors d'un prochain congrès en oncologie et soumises à l'appréciation des autorités de réglementation des substances médicamenteuses des deux côtés de l'Atlantique.DOPÉ À L'IMPOWERL'allongement de la survie globale vient compléter celui de la durée de vie sans progression de la maladie déjà démontré en novembre dernier, rappelle Natixis dans un commentaire. L'établissement hexagonal relève toutefois une absence de bénéfice d'un remplacement de l'Avastin par le Tecentriq, qui risque de constituer un handicap pour Roche en vue de la compétition qui s'annonce avec le Keytruda mis au point par l'américain Merck and Co.La banque demeure persuadée que les nouveaux produits lancés par le mastodonte permettront d'absorber confortablement le grignotage de parts de marché par les génériques sur les franchises établies de Roche.Baader Helvea s'aligne sur ces considérations et prévoit une extension d'homologation par l'Agence sanitaire américaine (FDA) dès la mi-2018. Cette perspective conforte le courtier genevois dans sa projection de plafond annuel des recettes du Tecentriq, à près de 5 mrd USD. Pour l'année en cours, les analystes tablent sur des revenus de 1,2 mrd USD.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) à l'inverse rappelle que Merck and Co a pris une année et demi d'avance sur Roche, avec de surcroît des résultats aussi chiffrés que probants. La conquête de parts de marché par le laboratoire bâlois s'annonce sous ces auspices compliquée, estime la banque zurichoise.A 11h21, le bon de jouissance Roche s'appréciait de 1,4% à 218,95 CHF, dans un SMI en hausse de 0,78 et devant la nominative du concurrent Novartis (+1,2%), qui carburait pour sa part aux bonnes nouvelles de sa division génériques.jh/fr(AWP / 26.03.2018 11h29)