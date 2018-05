Roche: données encourageantes pour des médicaments contre le cancer du poumon

(ajoute détails sur Tecentriq, commentaires analystes, cours de Bourse)Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche a dévoilé des données encourageantes pour traiter un certain type de cancer du poumon avec son médicament Alecensa. Ce traitement permet de tripler la durée de survie des patients, a affirmé le laboratoire rhénan dans la nuit de mercredi à jeudi. Des données sur le Tecentriq ont également été présentées, mais n'ont pas été du goût des analystes.Le traitement initial du cancer du poumon métastatique avec mutation du gène ALK non à petites cellules avec le médicament Alecensa (alectinib) réduit "significativement", soit de 57%, le risque de progression de la maladie ou de décès, a indiqué la filiale américaine de Roche, Genentech, en se basant sur les résultats de l'étude clinique de phase III "Alex".La période de survie sans progression de la tumeur a été plus que triplée, comparé aux patients recevant le traitement standard à base de crizotinib, a ajouté Genentech dans un communiqué."Ces résultats étayent l'usage d'Alecensa comme traitement standard des personnes nouvellement diagnostiquées avec cette forme de cancer du poumon", a indiqué la directrice médicale de Roche, Sandra Horning.Alecensa est homologué aux Etats-Unis, ainsi que dans l'Union européenne et en Suisse pour traiter ce type de cancer du poumon.Roche a parallèlement dévoilé des données positives pour Tecentriq. Utilisé en combinaison avec un autre anti-cancéreux, l'Avastin, et des chimiothérapies au carboplatin et paclitaxel, le médicament allonge la durée de survie des personnes souffrant de cancer du poumon métastatique avec les mutations ALKJ et EGFR.Ces données ont été récoltées au cours d'une étude de phase III nommée "IMpower150".Les analystes de Vontobel se sont déclarés prudents quant aux résultats obtenus avec Tecentriq, disant vouloir attendre plus de détails de cette étude intermédiaire.A la Bourse suisse, les investisseurs n'appréciaient pas ces nouvelles. Le titre Roche se rangeait en queue du classement SMI, reculant de 0,8% à 224,50 francs dans un indice vedette en repli de 0,06%.al/(AWP / 17.05.2018 09h26)