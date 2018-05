Roche: données encourageantes pour un médicament contre le cancer du poumon

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche a dévoilé des données encourageantes pour traiter un certain type de cancer du poumon avec son médicament Alecensa. Ce traitement permet de tripler la durée de survie des patients, a affirmé le laboratoire rhénan dans la nuit de mercredi à jeudi.Le traitement initial du cancer du poumon métastatiques avec mutation du gène ALK non à petites cellules avec le médicament Alecensa (alectinib) réduit "significativement", soit de 57%, le risque de progression de la maladie ou de décès, a indiqué la filiale américaine de Roche, Genentech, en se basant sur les résultats de l'étude clinique de phase III "Alex".La période de survie sans progression de la tumeur a été plus que triplée, comparé aux patients recevant le traitement standard à base de crizotinib, a ajouté Genentech dans un communiqué."Ces résultats étayent l'usage d'Alecensa comme traitement standard des personnes nouvelles diagnostiquées avec cette forme de cancer du poumon", a indiqué la directrice médicale de Roche, Sandra Horning.Alecensa est homologué aux Etats-Unis, ainsi que dans l'Union européenne et en Suisse pour traiter ce type de cancer du poumon.al/(AWP / 17.05.2018 06h24)