Roche et Novartis soupçonnés de saboter l'arrivée de génériques aux Etats-Unis

Zurich (awp) - L'Agence sanitaire américaine (FDA) a publié jeudi une liste de sociétés pharmaceutiques, parmi lesquelles figurent les grands noms helvétiques du secteur Novartis et Roche, soupçonnées d'entrave au développement de versions génériques de leurs propres médicaments.Le gendarme américain des aliments et des médicaments dénonce en particulier le développement de techniques destinées à compliquer voire à empêcher les développeurs de génériques d'accéder aux préparations originales en quantités suffisantes pour pouvoir procéder aux études comparatives indispensables à toute demande d'homologation.L'autorité indique ainsi avoir reçu plus de 150 plaintes, dénonçant entre autre une utilisation abusives de programmes établis par la FDA elle-même, ou encore des accords entre les sociétés pharmaceutiques et des distributeurs.La FDA souligne toutefois n'avoir pas mené elle-même d'enquête sur ces allégationsjh/rp(AWP / 17.05.2018 16h44)