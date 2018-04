Roche étoffe ses ambitions après un premier partiel porteur

Zurich (awp) - Le laboratoire pharmaceutique Roche a enregistré sur les trois premiers mois de l'année une croissance de 5% pour engranger un chiffre d'affaires de 13,58 milliards de francs. La multinationale rhénane attribue l'essentiel de cette progression aux contributions de l'Ocrevus contre la sclérose en plaques et de l'anticancéreux Perjeta. Forte de ces résultats, la direction relève ses modestes ambitions à court terme.L'arrivée confirmée sur le Vieux continent de répliques biosimilaires du moteur de ventes Mabthera/Rituxan a toutefois sérieusement pesé sur les revenus de ce médicament.L'unité Pharmaceuticals, de loin la plus imposante du groupe, a généré pour 10,67 milliards de revenus. Les revenus du Mabthera/Rituxan ont chuté de plus de 40% en Europe et de 8% à l'échelle mondiale, pour représenter encore 1,7 milliard. Ce médicament contre certaines formes de leucémies, d'arthrite ou encore de vascularites abandonne ainsi la première place au firmament des moteurs de ventes du groupe à l'Herceptin (+2% à 1,77 milliard).Les revenus de l'anticancéreux Avastin, également menacés par l'arrivée de répliques concurrentes, se sont érodés de 2% à 1,64 milliard.La division Diagnostics de son côté à généré 2,91 milliards, en hausse de 5%.Les analystes consultés par AWP plafonnaient leurs projections de revenus à 13,56 milliards, dont 10,64 milliards pour l'unité Pharmaceuticals et 2,90 milliards pour Diagnostics.La direction indique avoir rehaussé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours et table désormais sur une croissance de jusqu'à 5%. Lors de la présentation de la performance 2017, le mastodonte rhénan s'était contenté d'évoquer une croissance molle, voire atone, hors effets de change.jh/fr(AWP / 26.04.2018 07h27)