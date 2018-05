Roche: l'étude de phase III IMpower130 délivre aussi les résultats attendus

Zurich (awp) - Roche revendique mardi des résultats préliminaires conformes à ses attentes à l'issue de son étude de phase III "IMpower130" sur le Tecentriq (atezolizumab) administré parallèlement à une chimiothérapie contre une forme de cancer du poumon. Les recherches ont permis de concrétiser les deux critères primaires de survie totale et de survie sans progression du cancer du poumon non à petites cellules (SNCLC) métastatique, par rapport à un traitement chimiothérapeutique seul.IMpower130 s'inscrit dans une gamme de huit études cliniques avancées destinées à renforcer les preuves d'efficacités du Tecentriq seul ou en combinaison contre le NSCLC.Il s'agit du troisième de ces programmes à démontrer un bénéfice pour les patients en termes de survie, bien qu'encore non spécifié. Les résultats détaillés doivent être présentés à l'occasion d'un prochain congrès spécialisé.Le médicament est homologué depuis 2016 aux Etats-Unis et depuis 2017 sur le Vieux continent.jh/al(AWP / 29.05.2018 07h49)