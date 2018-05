Roche: l'étude de phase III IMpower130 délivre aussi les résultats attendus

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Roche revendique mardi des résultats préliminaires conformes à ses attentes à l'issue de son étude de phase III "IMpower130" sur le Tecentriq (atezolizumab) administré parallèlement à une chimiothérapie en première ligne contre une forme de cancer du poumon. Les recherches ont permis de concrétiser les deux critères primaires de survie totale et de survie sans progression du cancer du poumon non à petites cellules (SNCLC) métastatique, par rapport à un traitement chimiothérapeutique seul.IMpower130 s'inscrit dans une gamme de huit études cliniques avancées destinées à renforcer les preuves d'efficacités du Tecentriq seul ou en combinaison contre le NSCLC.Il s'agit du troisième de ces programmes à démontrer un bénéfice pour les patients en termes de survie, bien qu'encore non spécifié. Les résultats détaillés doivent être présentés à l'occasion d'un prochain congrès spécialisé.Le médicament est homologué depuis 2016 aux Etats-Unis et depuis 2017 sur le Vieux continent.Les analystes accueillent une nouvelle fondamentalement positive. Sans préjuger des bénéfices constatés en termes de survie ou d'enlisement de la progression de la maladie, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) doute que la combinaison du Tecentriq et d'une chimiothérapie parvienne à égaler les excellents résultats déjà présentés en avril par Merck and Co sur une combinaison du Keytruda contre la même indication.Retard à comblerLe concurrent américain dispose déjà d'une approbation en première ligne de traitement contre le NSCLC non squameux, rappelle Morgan Stanley. Le colosse bancaire newyorkais relève toutefois que les deux laboratoires ont choisi des chimiothérapies différentes pour accompagner leurs nouveaux médicaments prometteurs, rendant toute tentative de comparaison plus délicate.L'établissement attend déjà avec impatience les résultats des études IMpower 132 et surtout 133, susceptibles de donner dans les prochaines semaines à Roche un avantage dans la franchise contre le cancer du poumon à petites cellules (SCLC).Baader Helvea doute que la combinaison étudiée dans le cadre du programme IMpower 130 implique un impact sur les revenus attendus du Tecentriq. Le courtier genevois campe sur son estimation de potentiel annuel de vente de 5 milliards de francs pour le Tecentriq, qui repose plutôt sur les résultats d'IMpower 150 (Avastin/chimiothérapie/Tecentriq).Roche serait bien avisé de lancer au plus tôt l'étude IMpower 131 dans l'indication contre le NSCLC squameux pour éviter de laisser à Merck and Co une trop confortable marge d'avance, analyse Vontobel.A 10h10, le bon de jouissance Roche abandonnait 0,7% à 215,90 francs, figurant toutefois parmi les moins mauvais élèves d'un SMI en débandade généralisée de 1,25%.jh/al(AWP / 29.05.2018 10h17)