Roche: la FDA accorde un statut de revue prioritaire à Tecentriq

Zurich (awp) - L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé au Tecentriq de Roche un statut de revue prioritaire pour le traitement d'un certain type de cancer des poumons, a annoncé lundi le groupe pharmaceutique bâlois.Ce statut spécial, qui permet d'accélérer le processus d'homologation d'un médicament, a été accordé pour un traitement initial du cancer des poumons non à petites cellules et non squameux au stade métastatique en combinaison avec un autre anticancéreux, l'Avastin, et des chimiothérapies à base de paclitaxel et carboplatine, a précisé Roche dans un communiqué.La demande est basée sur les résultats positifs de l'étude clinique de phase III IMpower150, qui a répondu aux critères de survie globale et de survie sans progression du cancer.al/fr(AWP / 07.05.2018 07h19)