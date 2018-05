Roche: la FDA accorde un statut de revue prioritaire au Tecentriq

(revoici avec cours de clôture)Zurich (awp) - L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé au Tecentriq de Roche un statut de revue prioritaire pour le traitement d'un certain type de cancer des poumons, a annoncé lundi le groupe pharmaceutique bâlois.Ce statut spécial, qui permet d'accélérer le processus d'homologation d'un médicament, a été accordé pour un traitement initial du cancer des poumons non à petites cellules et non squameux au stade métastatique en combinaison avec un autre anticancéreux, l'Avastin, et des chimiothérapies à base de paclitaxel et carboplatine, a précisé Roche dans un communiqué.La décision est basée sur les résultats positifs de l'étude clinique de phase III IMpower150, qui a répondu aux critères de survie globale et de survie sans progression du cancer.Tecentriq, un anticorps monoclonal récemment lancé par Roche, a généré 139 millions francs de recettes au premier trimestre 2018, après 487 millions sur l'ensemble de l'année écoulée. Le médicament est déjà homologué dans l'Union européenne, aux Etats-Unis et dans une soixantaine d'autres pays pour soigner le cancer des poumons non à petites cellules et non squameux déjà traité et pour le carcinome urothélial métastatique ne pouvant recevoir une chimiothérapie au cisplatine.La décision de la FDA en matière d'homologation de cette thérapie devrait intervenir le 5 septembre, ont précisé les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Le statut spécial accordé par les autorités américaines permet d'accélérer le processus de quatre mois.La ZKB a cependant noté que les résultats de l'étude clinique ne sont pas meilleurs que pour ceux du traitement concurrent de Merck.Le bon de jouissance Roche s'est enrobé sur la journée de 0,9% à 227,85 CHF, parallèlement à un SMI en hausse de 0,84%.al/fr/rp(AWP / 07.05.2018 17h45)