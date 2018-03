Roche: la FDA valide un dispositif d'injection du Lucentis

Zurich (awp) - La filiale américaine de Roche, Genentech, a décroché auprès du régulateur aux Etats-Unis (FDA) un feu vert pour la commercialisation d'un dispositif d'injection prérempli de Lucentis (ranibizumab) dosé à 0,3 mg et destiné au traitement de l'oedème maculaire diabétique et de la rétinopathie diabétique.Le laboratoire rappelle mercredi dans un communiqué que la rétinopathie diabétique constitue la première cause de cécité chez les adultes de 20 à 74 ans outre-Atlantique.Le Lucentis en lui-même avait déjà été homologué dans ces indications en avril de l'année dernière.jh/al(AWP / 21.03.2018 18h04)