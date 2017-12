Roche: la cible d'acquisition Ignyta obtient un feu vert de la FDA

Zurich (awp) - Ignyta, en cours de rachat par le géant pharmaceutique Roche, a obtenu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour son traitement oncologique RXDX-106. La société biotechnologique veut démarrer l'année prochaine une étude clinique de phase I pour le traitement de patients atteints du tumeurs solides au stade avancé ou métastatique, a annoncé vendredi l'entreprise américaine.Le RXDX-106 est un inhibiteur de kinase de la famille TAM. Ce dernier a démontré, lors d'études précliniques, sa capacité à provoquer et renforcer une réaction immunitaire à des cellules cancéreuses.Roche a annoncé vendredi dernier le rachat d'Ignyta pour 1,7 mrd USD ou 27,00 USD par action. Un accord contraignant a été conclu par les deux sociétés et approuvé à l'unanimité par leurs organes de surveillance respectifs. L'acquisition permettra d'étendre le portefeuille en oncologie notamment à l'international.Basé à San Diego en Californie, Ignyta se consacre à la médecine de précision dans l'oncologie dans le but de tester, d'identifier et de traiter les patients atteints de cancers présentant des mutations spécifiques rares.tp/mk/al/rp(AWP / 29.12.2017 14h11)