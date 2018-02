Roche: les principaux moteurs de ventes ont offert une belle résistance en 2017

(ajoute détails financiers)Zurich (awp) - Roche est parvenu peu ou prou l'an dernier à maintenir en état de marche ses principaux moteurs de ventes. Les trois premières sources de revenus du laboratoire bâlois affichent encore des revenus autour des 7 mrd CHF chacun, selon le compte-rendu d'activité publié jeudi.Le chiffre d'affaires total du mastodonte pharmaceutique rhénan s'est enrobé de 5%, aussi bien en franc qu'en monnaies locales, pour atteindre 53,30 mrd CHF. Les deux divisions Pharmaceuticals et Diagnostics ont suivi des trajectoires parallèles, pour générer respectivement 41,20 mrd et 12,08 mrd CHF.L'excédent d'exploitation de base a grappillé 3% pour s'établir à 19,01 mrd CHF. Le bénéfice net en revanche s'est contracté de 9% à 8,83 mrd, tendant à confirmer de récentes déclarations du directeur général (CEO) Severin Schwan sur la rentabilité du groupe à la recherche de nouvelles sources de croissance.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération agrémentée de 10 centimes par bon de jouissance à 8,30 CHF.Les revenus affichés par Roche s'inscrivent dans le haut des projections des analystes consultés par AWP, tant au niveau du groupe qu'à celui des divisions. La rentabilité opérationnelle en revanche était attendue une vingtaine de millions de francs plus haut.Les revenus des trois anticancéreux phares du groupe - MabThera/Rituxan, Herceptin et Avastin - ont étoffé leur contribution cumulée de 1% à 21,09 mrd CHF, en dépit d'une nouvelle érosion de 2% des revenus pour l'Avastin.Plusieurs traitements récemment lancés se sont par ailleurs approchés du convoité statut de moteur de ventes - soit plus de 1 mrd CHF de revenus annuels. L'Esbriet (fibrose pulmonaire) a ainsi grappillé 13% à 869 mio. L'Ocrevus contre la sclérose en plaques surtout a généré pour sa première année de commercialisation 869 mio. Le Tecentriq (cancer du poumon) a multiplié par trois ses recettes à 487 mio.La direction anticipe pour l'année en cours une croissance molle, voire atone, hors effets de change. Le bénéfice de base par titre (BPA de base) doit s'étoffer de près de 10%. Hors impact de la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis, cet indicateur doit évoluer conformément aux recettes. Le groupe fait par ailleurs miroiter une nouvelle augmentation du dividende.jh/al(AWP / 01.02.2018 08h07)