Roche obtient le soutien du CHMP pour une extension d'indication du Perjeta

(ajoute contexte)Zurich (awp) - Roche a obtenu du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP), organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA), une recommandation pour l'homologation du Perjeta en traitement postopératoire (adjuvant), en combinaison avec l'Herceptin et une chimiothérapie, contre le cancer du sein HER2 positif à un stade précoce. La décision définitive de la Commission européenne doit tomber sous peu, précise un communiqué du laboratoire rhénan vendredi.L'appréciation du CHMP repose sur les résultats de l'étude de phase III "Aphinity". L'extension d'homologation déjà accordée par l'Agence sanitaire américaine (FDA) en fin d'année dernière avait déjà fait bondir les revenus pour cet anticancéreux de 18% sur le premier trimestre en comparaison annuelle, à 513 millions de francs.Le Perjeta (pertuzumab) commercialisé de longue date se profile ainsi avec les traitements nouvellement lancés Ocrevus contre la sclérose en plaques, l'immunothérapie Tecentriq outre encore Hemlibra contre l'hémophilie, comme planche de salut potentielle pour contrer l'érosion désormais avérée des revenus des trois principaux moteurs de ventes du groupe.Le Mabthera/Rituxan a ainsi vu sa contribution élaguée de plus de 40% sur le premier partiel, pour représenter toutefois encore plus de 1,71 milliard de francs. Cumulés aux recettes de l'Herceptin et de l'Avastin, les revenus trimestriels des trois substances phares de Roche ont représenté 5,13 milliards.jh/buc/rp(AWP / 27.04.2018 14h37)