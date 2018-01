Roche: "percée thérapeutique" aux USA pour le balovaptan dans l'autisme

(ajoute précision sur l'autisme)Zurich (awp) - Roche a obtenu auprès de l'agence américaine des médicaments (FDA) un statut de percée thérapeutique pour le balovaptan. Le médicament est utilisé chez les patients atteints de troubles du spectre autistique (TSA), précise la société pharmaceutique bâloise lundi.Actuellement en phase d'étude clinique, le balovaptan, précédemment connu sous le nom RG7314, pourrait potentiellement devenir le premier traitement pour aider les personnes atteintes de troubles du spectre autistique à améliorer les interactions sociales et la communication avec leur entourage.La molécule est un antagoniste des récepteurs V1a de la vasopressine, une hormone jouant un rôle dans les comportements sociaux selon plusieurs études.Le statut de percée thérapeutique a été accordé par la FDA sur la base des résultats de l'étude de phase II Vanilla chez des adultes souffrant de TSA. Une autre étude de phase II chez des enfants et adolescents est en cours.L'autisme est un trouble du développement de l'enfant apparaissant avant l'âge de 3 ans caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, parfois des troubles du langage, de la communication non verbale et de l'anxiété peuvent également apparaître. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l'autisme est environ de 1 sur 160 personnes.ol/al/jh(AWP / 29.01.2018 08h05)