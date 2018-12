Roche présente de nouvelles données avec Hemlibra pour les enfants hémophiliques

Zurich (awp) - Roche a présenté de nouvelles données de phase III "HAVEN "" avec son médicament Hemlibra (emicizumad) pour la prophylaxie chez des enfants de moins de 12 ans souffrant d'hémophilie A avec facteur inhibiteur VIII.Les données portent sur une prise hebdomadaire du médicament durant une longue durée et des dosages moins fréquents (toutes les 2 ou les 4 semaines). Selon le communiqué diffusé lundi soir par Roche, 77% des enfants qui prenaient le médicament une fois par semaine n'ont été traités pour aucun saignement. La fréquence des saignements traités a diminué de 99%.En prise toutes les deux et les quatre semaines, le médicament a permis un contrôle cliniquement significatif des saignements.Basé sur les résultats intermédiaires de l'étude HAVEN 2, Hemlibra est déjà homologué dans plus de 50 pays dont les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon pour le traitement de patients de tous âges atteints d'hémophilie A avec facteur inhibiteur VIII. En octobre dernier, la FDA a homologué le médicament pour le traitement de patients souffrant d'hémophilie A sans facteur inhibiteur VIII.Le groupe précise que le médicament est actuellement le seul de sa sorte qui peut être administré sous forme sous-cutanée et avec plusieurs options de dosage, une fois par semaine, toutes les deux ou quatre semaine. Actuellement plusieurs options de traitement préventif ne peuvent être administrées qu'en intraveineuse. Les autorités européennes examinent actuellement l'homologation du produit pour traiter l'hémophilie A sans facteur inhibiteur VII. Des demandes d'homologation sont en cours dans le monde entier.Les récentes données ont été présentée lors du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego.uh/rp(AWP / 03.12.2018 21h39)