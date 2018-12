Roche présente de nouvelles données avec Venclexta

Zurich (awp) - Genentech, la filiale américaine de Roche, a présenté de nouvelles données avec Venclexta (Venetoclax). Il s'agit notamment des résultats de l'étude de phase III MURANO avec des patients souffrant de leucémie lymphatique chronique (CLL) et de données actualisées de deux études de phase Ib et II avec des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (AML)Dans son communiqué de lundi soir, Roche a indiqué que deux nouvelles analyses de l'étude MURANO avec des patients récidivistes ou réfractaires atteints de CLL ont montré l'utilité clinique de Venclexta en combinaison avec Rituxan (Rituximab) pour des patients qui avaient achevé deux années de thérapie sans chimiothérapie.Les données des études M14-358 et M14-387 ont évalué Venclexta en combinaison avec un produit hypométhylique ou un faible dosage de Cytarabin (LDAC) pour des patients atteints d'une AML non traitée jusqu'ici et qui n'étaient pas aptes à une chimiothérapie intensive. Les résultats montrent que la moitié des patients qui avaient besoin de transfusion sanguine au début de l'étude n'en avaient plus besoin et il n'y a eu aucun souci de sécurité.Toutes ces données font l'objet de présentations dans le cadre du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego. Venclexta est développé en commun par Genentech et AbbVie. Il est commercialisé en commun aux Etats-Unis et par AbbVie hors des USA.uh/rp(AWP / 03.12.2018 21h50)