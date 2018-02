Roche: rémunération stable pour le directeur général Severin Schwan en 2017

Zurich (awp) - Le patron de Roche, Severin Schwan, a perçu sur l'exercice écoulé une rémunération totale de 11,69 mio CHF, contre 11,64 mio au titre de 2017. La différence entre les deux montants provient essentiellement des faux frais et des dépenses pour consultations fiscales, selon le rapport d'activité du colosse pharmaceutique bâlois publié jeudi.Les cinq autres membres de la direction générale se sont partagés 7,73 mio CHF, soit un peu plus des 7,59 mio distribués un an plus tôt.L'enveloppe dévolue aux membres du conseil d'administration s'est marginalement allégée d'une vingtaine de milliers de francs à 3,55 mio CHF. Le président Christoph Franz a touché un total de 5,74 mio, contre 5,72 mio CHF en 2016.A titre de comparaison, le directeur général (CEO) sur le départ de Novartis avait également perçu un peu plus de 11 mio CHF, tandis que le président de l'organe de surveillance s'était contenté de moins de 4 mio.jh/al(AWP / 01.02.2018 07h44)