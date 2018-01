Roche s'associe à General Electric dans le domaine du diagnostic

Zurich (awp) - Roche a conclu avec General Electric (GE) Healthcare un partenariat pour le développement d'une plateforme de diagnostic intégrée.La collaboration permettra d'analyser les données in vivo issues des solutions d'imagerie et de suivi de GE à la lumière des données in vitro obtenues avec les portefeuilles de Roche dans les biomarqueurs, les pathologies des tissus ou encore le séquençage génétique, précise lundi un communiqué du laboratoire rhénan.Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur les options de traitement personnalisé dans l'oncologie et les maladies graves.jh/al(AWP / 08.01.2018 07h16)