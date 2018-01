Roche s'associe à General Electric dans le domaine du diagnostic

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Roche a conclu avec General Electric (GE) Healthcare un partenariat pour le développement d'une plateforme numérique de diagnostic intégrée. Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur les options de traitement personnalisé dans l'oncologie et les soins intensifs, précise un communiqué du laboratoire rhénan lundi.La collaboration permettra de mettre en commun et d'analyser les données in vivo collectées par GE à travers ses solutions d'imagerie médicale et de suivi et celles in vitro obtenues par Roche grâce à ses biomarqueurs, ses capacités de séquençage génétique ou encore son savoir faire en matière de pathologies des tissus.GE Healthcare fait partie des trois unités épargnées par la vague de restructurations qui touche le conglomérat américain, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. La division emploie quelque 20% des près de 300'000 collaborateurs de GE à travers le monde et constitue ainsi un partenaire de choix pour Roche.Cette alliance, qui plus est dans un segment numérique porteur, risque toutefois de ne se refléter que marginalement sur le cours du bon de jouissance du mastodonte bâlois, les nouvelles concernant les activités de diagnostic n'ayant généralement que peu d'impact, rappelle l'établissement zurichois.A la Bourse, le bon de jouissance Roche a terminé en baisse de 1,07% à 249,50 CHF, dans un SMI en recul de 0,16%.jh/al(AWP / 08.01.2018 17h48)