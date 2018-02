Roche s'offre l'entier de l'américain Flatiron Health pour près de 2 mrd USD

(texte de jeudi soir remanié, rappelle contexte)Zurich (awp) - Roche élargit sa participation de 12,6% à l'intégralité du capital de l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health, avec l'accord de ce dernier. La transaction, sujette à des ajustements, doit être finalisée au premier semestre, a indiqué jeudi soir le laboratoire rhénan.Flatiron a développé et opère une plateforme de données médicales électroniques, qu'il collecte auprès de 265 cliniques oncologiques, six centres académiques de recherche, ainsi que quatorze compagnies pharmaceutiques aux Etats-Unis. Depuis sa fondation en 2012, Flatiron a levé plus de 300 mio USD.La société new yorkaise, présentée comme précurseur dans le domaine des logiciels d'enregistrement de données sur le cancer, poursuivra ses activités en tant qu'entité indépendante."Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de Roche en matière de thérapies personnalisées. Nous sommes persuadés que la collecte régulière de données de suivi constitue un ingrédient clé pour accélérer le développement et l'accès des patients à de nouveaux traitements contre le cancer", a expliqué le responsable de l'unité Pharmaceuticals, Daniel O'Day, cité dans le communiqué.L'opération doit permettre à Flatiron d'accélérer ses investissements dans ses plateformes, qui demeureront accessibles à l'ensemble de l'industrie pharmaceutique.Roche avait annoncé début 2016 un partenariat avec Flatiron. La multinationale pharmaceutique avait en outre acquis l'année précédente les sociétés Ariosa Diagnostics, Signature Diagnostics, CAPP Medical, ainsi que Kapa Biosystems, afin d'étoffer son portefeuille dans le séquençage génétique.L'opération ne semblait pas inspirer outre-mesure les détenteurs de capitaux. Le bon de jouissance Roche s'appréciait de 0,4% à 224,25 CHF sur le marché avant-Bourse compilé par Julius Bär, dans un pré-SMI en hausse de 0,47%.jh/al(AWP / 16.02.2018 08h15)