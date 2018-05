Roche titille les investisseurs avant un congrès sur l'hémophilie A

(ajoute détails et programme du congrès)Zurich (awp) - Roche promet lundi de dévoiler de nouveaux résultats obtenus en phase III avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A, l'Hemlibra (emicizumab), à l'occasion du congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie (WHF) qui se tiendra du 20 au 24 mai à Glasgow.Les études Haven 3 et 4 concernent respectivement des populations de patients ne présentant pas et présentant des inhibiteurs du facteur de coagulation VIII, couvrant ainsi les deux formes de cette maladie hématologique, précise la préannonce. La multinationale pharmaceutique assure que ces données soutiennent le potentiel de ce traitement prophylactique (préventif) pour l'ensemble des patients.L'Agence sanitaire américaine (FDA) avait accordé en fin d'année dernière son feu vert à la prescription de l'Hemlibra, initialement développé par la filiale nippone Chugai, dans la sous-indication contre l'hémophilie avec inhibiteurs du facteur VIII. Les autorités européenne et nippone ont depuis également homologué le médicament pour cette même sous-indication, à respectivement fin février et fin mars.Le mastodonte rhénan rappelle au passage avoir obtenu mi-avril du gendarme américain des médicament un statut de percée thérapeutique pour ce médicament dans la seconde sous-indication, soit sans inhibiteurs du facteur VIII.Les interventions de Roche au WHF 2018 sont agendées au mardi 22 et mercredi 23 mai, en tout début d'après-midi dans les deux cas.L'Hemlibra, présenté comme un futur moteur de ventes pour Roche, a généré 23 millions de francs de recettes sur le premier trimestre de cette année. Cet anticorps bispécifique a été conçu pour relier les protéines facteur IXa et X, requises pour activer le processus naturel de coagulation chez les personnes souffrant d'hémophilie.jh/vj(AWP / 14.05.2018 08h47)