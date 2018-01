Rohingyas: le programme de retours ne débutera pas dans les délais prévus

Cox's Bazar (Bangladesh) - Les retours de réfugiés rohingyas en Birmanie ne commenceront pas mardi, date limite que s'étaient fixée Dacca et Naypyidaw pour débuter ces rapatriements, a affirmé lundi un responsable bangladais."Nous n'avons pas fait les préparatifs nécessaires pour renvoyer les gens à partir de demain. Il faut encore beaucoup de préparation", a déclaré à l'AFP Abul Kalam Azad, responsable du département d'aide aux réfugiés et de rapatriement du Bangladesh.Le Bangladesh et la Birmanie avaient signé le 23 novembre dernier un accord encadrant le retour de réfugiés rohingyas arrivés au Bangladesh depuis octobre 2016, ce qui concerne potentiellement 750.000 personnes.Ces rapatriements devaient à l'origine commencer "sous deux mois", soit le 23 janvier au plus tard.Près d'un million de musulmans rohingyas se trouvent actuellement dans de gigantesques camps de réfugiés du sud du Bangladesh. Environ 655.000 d'entre eux ont fui la Birmanie depuis fin août pour échapper à une campagne militaire considérée par les Nations unies comme une épuration ethnique.Le programme de retours de Rohingyas est considéré avec circonspection par les experts et les ONG. Ceux-ci estiment que les conditions ne sont pas réunies pour une résolution des tensions dans l'Etat Rakhine en Birmanie et demandent que les rapatriements s'effectuent uniquement sur la base du volontariat.Nombre de réfugiés au Bangladesh ont indiqué qu'ils ne comptaient pas en l'état revenir en Birmanie, qu'ils ont fuie en apportant avec eux des récits de massacres, viols collectifs et incendies de villages.(©AFP / 22 janvier 2018 07h19)