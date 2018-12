Romande Energie acquiert une centrale hydroélectrique en France

Zurich (awp) - Romande Energie a acquis une centrale hydroélectrique en France à travers sa filiale locale. Située dans le département de la Corrèze, la centrale de Bar a une production annuelle correspondant aux besoins en électricité de plus de 9000 ménages, précise la société énergétique lundi. Les détails financiers ne sont pas dévoilés.La centrale affiche une puissance de 8 mégawatts et une production annuelle de près de 29 millions de kilowatts-heures.La transaction intervient après plusieurs rachats en France, notamment celui de la centrale hydroélectrique de Meyronnes (Alpes de Haute Provence) en 2013, du parc éolien de Ploudalmézeau (Finistère) en 2014 et du parc éolien de Pluzunet (Côtes d'Armor) en 2017.Romande Energie a également pris dernièrement une participation de 5% dans le capital de la Société Icaunaise SAS, qui détient un portefeuille de 6 centrales hydroélectriques en France, assortie d'une option exerçable en 2020 pour les 95% restants.L'acquisition de la Société Centrale hydroélectrique de Bar SAS illustre la volonté de Romande Energie d'augmenter sa production d'électricité d'origine renouvelable, précise le communiqué.ol/rp(AWP / 03.12.2018 18h35)