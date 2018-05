Romande Energie rachète HD Energies

Morges (awp) - Le groupe Romande Energie renforce sa présence dans la région lausannoise, avec l'acquisition au 1er juillet via sa filiale Services de 100% du capital-action de HD Energies, une société active dans la tuyauterie industrielle, le chauffage et les énergies renouvelables. La structure actuelle et l'équipe d'une dizaine de personnes de la société basée à Cugy seront maintenus.L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, porte les effectifs de Romande Energie Services à plus de 200 collaborateurs, répartis sur le territoire romand, indique l'énergéticien morgien lundi soir dans un communiqué. Elle s'inscrit dans l'ambition du groupe de se profiler dans le top 3 romand des services énergétiques à l'horizon 2020.buc/rp(AWP / 28.05.2018 18h33)