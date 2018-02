Roumanie: Chevron condamné pour l'abandon d'une prospection de gaz de schiste

Le gouvernement roumain a indiqué samedi avoir obtenu, au terme d'un arbitrage international, que le géant pétrolier américain Chevron lui verse plusieurs millions de dédommagements pour avoir renoncé à la prospection de gaz de schiste dans le pays."La compagnie Chevron devra payer a l'Agence nationale pour les ressources minérales la somme de 73.450.000 dollars", soit 58.948.701 euros et des intérêts, en vertu d'une décision du tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) situé à Paris, selon un communiqué du gouvernement.Le groupe pétrolier américain avait annoncé en 2015 l'abandon de ses projets de prospection de gaz de schiste en Roumanie, le dernier pays européen où il était encore actif dans ce domaine.Chevron disposait dans le pays de plusieurs centaines de milliers d'hectares de concessions à explorer sur la côte de la mer Noire et dans le nord-est du pays.L'arbitrage de la CCI porte sur le renoncement de Chevron à trois concessions situées au bord de la mer Noire. Un accord portant sur des travaux exploratoires avait été passé en 2011.La Cour a estimé, selon le communiqué, que le groupe américain n'avait pas respecté les engagement financiers du "programme minimal d'exploitation fixé par l'accord pétrolier et des travaux de développement et d'exploitation qui étaient dus à la date de notification de renoncement au projet".Dans le nord-est de la Roumanie, région désindustrialisée et paupérisée, Chevron avait débuté des forages exploratoires en 2014, en dépit de la forte mobilisation des habitants et des défenseurs de l'environnement opposés à la méthode d'extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique.(©AFP / 03 février 2018 15h14)