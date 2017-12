Roumanie/justice: le Premier ministre fait un geste envers les manifestants

Le Premier ministre roumain Mihai Tudose a reçu mercredi des membres des ONG et des représentants de la société civile qui protestent depuis des semaines contre une réforme décriée de la justice, sans toutefois obtenir un arrêt des manifestations."Nous avons exhorté M. Tudose à demander l'avis de la Commission de Venise (un organe du Conseil de l'Europe, ndlr) et à proroger dans l'intervalle l'entrée en vigueur des lois de la justice", a déclaré Mihai Politeanu, de l'association Initiativa Romania, à l'issue de cette réunion.Le Premier ministre social-démocrate doit "assumer ses responsabilités et utiliser les leviers dont il dispose pour mettre un terme aux dérapages" qui menacent l'indépendance de la justice, a-t-il estimé.M. Tudose, qui s'était déclaré "ouvert au dialogue", a promis de "s'enquérir sur la possibilité de saisir la Commission de Venise", selon M. Politeanu."Cette rencontre ne nous satisfait pas, la solution est donc de poursuivre les manifestations jusqu'au retrait de ces textes" critiqués par la Commission européenne, le département d'Etat et le Conseil de l'Europe, a-t-il ajouté.Le suivi de ces mobilisations, organisées tout l'automne dans plusieurs villes roumaines, a été inégal, avec parfois plus de 10.000 manifestants, d'autres fois quelques centaines.Le Parlement dominé par la gauche a approuvé la semaine dernière trois propositions de loi qui font craindre une réduction de l'indépendance des magistrats et une restriction des prérogatives du Parquet anticorruption (DNA), extrêmement actif dans les poursuites envers les élus soupçonnés de corruption, et très populaire parmi les Roumains.Le président de centre droit Klaus Iohannis n'a pas indiqué s'il promulguerait ces lois.Des élus sociaux-démocrates ont par ailleurs déposé des dizaines de nouveaux amendements au Code pénal, qui devraient être discutés en commission parlementaire début janvier.Selon les magistrats, dont plusieurs centaines ont protesté la semaine dernière, une partie de ces modifications risquent de bloquer les poursuites dans des centaines de dossiers allant du trafic de drogue à l'abus sexuel.D'autres amendements visent à alléger les peines pour corruption ou encore à introduire un seuil minimum de préjudice, de 200.000 euros, pour qualifier un délit d'abus de pouvoir. Selon ses détracteurs, cet amendement profiterait au chef du PSD Liviu Dragnea, jugé pour abus de pouvoir dans un dossier d'emplois fictifs.En janvier, une tentative d'introduire un seuil minimum de 44.000 euros pour ce délit avait provoqué une vague de protestation d'une ampleur sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989, forçant le gouvernement à reculer.(©AFP / 27 décembre 2017 15h32)