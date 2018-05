Bucarest - Le président roumain de centre droit Klaus Iohannis a annoncé mercredi qu'il refusait de promulguer en l'état une réforme judiciaire adoptée fin 2017 par la majorité de gauche, critiquée par ses détracteurs pour mettre en danger l'indépendance de la justice.Le chef de l'Etat a précisé qu'il renverrait les lois à la Cour constitutionnelle et demanderait l'avis d'experts européens."Ces lois ne sont conformes ni au cadre constitutionnel national, ni aux normes européennes", a déclaré M. Iohannis lors d'une allocution télévisée, accusant également les sociaux-démocrates d'avoir "lancé un assaut contre la justice" depuis leur retour au pouvoir en 2016.Les trois chapitres du paquet législatif sur la justice adopté fin 2017 sont au coeur d'une vive controverse nationale depuis plusieurs mois. Des milliers de Roumains ont manifesté à de nombreuses reprises dans tout le pays contre cette réforme également critiquée par la Commission européenne."J'ai décidé de renvoyer (les lois, ndlr) à la Cour constitutionnelle et de saisir la Commission de Venise", un organe consultatif du Conseil de l'Europe composé d'experts indépendants, a ajouté le président, en guerre ouverte avec la majorité.Selon le chef de l'Etat, ces textes "fragilisent le statut du procureur", "risquent de bloquer la justice" et mettent en place des structures "susceptibles d'intimider les magistrats".Rappelant les "sérieuses préoccupations exprimées par les partenaires internationaux" de la Roumanie, M. Iohannis a exhorté les juges constitutionnels à "prendre leur temps et à collaborer" avec les experts européens, précisant qu'il n'excluait pas de demander un nouvel examen des textes si la réponse de la Cour n'était pas satisfaisante.Un organe du Conseil de l'Europe, la Groupe d'Etats contre la corruption (Greco), avait aussi critiqué cette réforme le mois dernier, estimant qu'elle pourrait "avoir un impact négatif sur les efforts de lutte contre la corruption".Début 2017, peu après son arrivée au pouvoir, le gouvernement avait tenté d'assouplir la législation anticorruption, suscitant une vague de contestation sans précédent dans la Roumanie post-communiste, contraignant l'exécutif à faire machine arrière.Le président a par ailleurs demandé la semaine dernière la démission de la Première ministre Viorica Dancila, sur fond de controverse autour d'un projet gouvernemental de transférer l'ambassade roumaine de Tel-Aviv à Jérusalem.Le gouvernement social-démocrate de ce pays traditionnellement europhile a haussé le ton, ces derniers mois, contre les instances européennes, laissant craindre à une partie de l'opposition une confrontation sur les questions d'Etat de droit, comme en Pologne ou en Hongrie.(©AFP / 02 mai 2018 12h27)