Roumanie: le président doit révoquer la procureure anticorruption (cour constitutionnelle)

Bucarest - Le président roumain Klaus Iohannis doit lever son veto à une révocation de la cheffe du Parquet anticorruption roumain (DNA) Laura Codruta Kovesi, exigée par le gouvernement en dépit des protestations de l'opposition et de le communauté internationale, a décidé mercredi la Cour constitutionnelle.Le chef de l'Etat "n'a pas de pouvoir discrétionnaire" dans ce domaine et doit par conséquent "émettre le décret de révocation" conformément à la demande du ministère de la Justice, a indiqué la Cour dans une décision sans appel qui représente une victoire majeure pour le gouvernement social-démocrate.Le ministre de la Justice Tudorel Toader avait entamé en février une procédure de révocation de Mme Kovesi, l'accusant d'avoir "enfreint la Constitution" et "nui à l'image" de la Roumanie à l'étranger.Se déclarant "peu convaincu" par ces arguments, M. Iohannis s'est opposé à cette procédure, invoquant notamment l'avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).Mme Kovesi, 44 ans, est depuis plusieurs mois dans le collimateur du gouvernement social-démocrate, dont elle a critiqué les projets controversés de réforme judiciaire.La Commission européenne et le Conseil de l'Europe, eux aussi opposés à cette réforme dont ils estiment qu'elle pourrait nuire à l'indépendance des magistrats et compromettre la lutte contre la corruption, avaient également critiqué la procédure de révocation engagée contre Mme Kovesi.Des milliers de manifestants avaient défilé cet hiver à travers la Roumanie pour exprimer leur soutien à la procureure, tandis qu'une pétition en ligne en faveur de son maintien en fonction a recueilli près de 110.000 signatures.(©AFP / 30 mai 2018 14h33)