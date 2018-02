Royal Dutch Shell voit son bénéfice net quasiment tripler en 2017

ROYAL DUTCH SHELL PLC

Londres - Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé jeudi que son bénéfice net avait presque triplé en 2017 profitant de la nette remontée des cours du pétrole et du gaz au fil de l'année.Lors de l'année écoulée, la major anglo-néerlandaise a dégagé un bénéfice net de 13 milliards de dollars (10,5 milliards d'euros), contre 4,6 milliards en 2016.Shell a profité en 2017 de la reprise des cours du pétrole. Après s'être ressaisis fin 2016, les prix du barils ont continué de grimper avec les efforts de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses partenaires, qui ont limité leur production pour réduire l'offre sur le marché.Les cours ont fini l'année 2017 autour de 60 dollars, soit un bond de 15% sur un an.Le chiffre d'affaires de Royal Dutch Shell a grimpé de 30,6% à 305 milliards de dollars.Par ailleurs, le programme de réduction des coûts et de cessions d'actifs mené ces dernières années a permis à Shell d'améliorer sa rentabilité malgré l'effet de la réforme fiscale des Etats-Unis, qui a occasionné une charge exceptionnelle pour le groupe d'environ 2 milliards de dollars au quatrième trimestre."Nous avons renforcé notre structure financière, ce qui nous a permis de réduire notre dette nette de 8 milliards de dollars", a souligné le directeur général de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, dans un communiqué. La dette du groupe s'élevait à quelque 74 milliards de dollars au 31 décembre dernier."Nous débutons 2018 avec discipline et confiance", a ajouté M. van Beurden.Les dépenses totales du groupe ont cependant augmenté sur 2017 après une année 2016 particulièrement marquée par les économies. Shell a dépensé 294 millions de dollars en 2017 contre 234 millions de dollars en 2016.Dans l'ensemble, les résultats de Shell dépassent les attentes du marché.js/jbo/spi(©AFP / 01 février 2018 08h03)