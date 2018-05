Royaume-Uni: Marks & Spencer annonce la fermeture de 100 magasins d'ici à 2022

L'enseigne Marks & Spencer a annoncé mardi la fermeture de plus d'une centaine de magasins au Royaume-Uni d'ici à 2022, pariant sur la montée de ses ventes en ligne et menaçant potentiellement des milliers d'emplois.Le vénérable groupe britannique a fourni dans un communiqué les noms de 14 grands magasins d'alimentation, de vêtements et de produits d'équipement domestique qui vont fermer d'ici à l'année prochaine ou que le groupe propose de fermer. Ils s'ajoutent à 21 magasins déjà fermés depuis le lancement de cette restructuration à la fin 2016. Le reste des magasins concernés sera identifié plus tard.Le groupe n'a pas précisé le nombre d'emplois supprimés, déclarant simplement que neuf des 14 grands magasins nommés mardi employaient 626 personnes et qu'il s'efforcerait de leur proposer un travail dans un autre magasin.Ces établissements amenés à fermer sont répartis sur tout le territoire britannique, du magasin East Kilbride à Glasgow (Écosse) au Newmarket de Cambridge (nord de Londres), en passant par le Walsall situé dans la ville du même nom dans les Midlands (centre de l'Angleterre) et le New Mersey du quartier de Speke à Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre)Marks & Spencer a expliqué que ces fermetures s'inscrivaient dans le cadre "du passage en revue de son parc immobilier, en lien avec son objectif d'amener au moins un tiers de ses ventes en ligne".Comme de nombreuses autres enseignes de distribution physique, M&S souffre de la montée d'acteurs plus présents que lui dans la vente en ligne et de la cherté des loyers au Royaume-Uni où les prix immobiliers ont nettement grimpé ces dernières années."M & S a l'ambition de se recentrer sur des magasins moins nombreux mais de meilleure qualité pour les vêtements et les produits pour la maison", a expliqué Sacha Berendji, responsable des ventes au détail chez M & S. "Ces magasins seront plus grands, mieux connectés, mieux situés et plus accueillants" pour les consommateurs, a ajouté ce responsable.A la fin mars, le groupe possédait un millier de magasins au Royaume-Uni, dont 300 grands magasins proposant de l'alimentation, des vêtements et des produits d'équipements domestiques et près de 700 points de vente exclusivement alimentaires.(©AFP / 22 mai 2018 11h50)