Royaume-Uni: les conservateurs font mieux que prévu aux élections locales

Le parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May a fait mieux que prévu lors des élections locales qui viennent d'avoir lieu, confirment les résultats définitifs publiés samedi.Le parti de centre-droit a notamment conservé ses bastions à Londres, malgré une offensive des travaillistes, la principale formation de l'opposition, dont les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes.Selon les résultats définitifs portant sur la totalité des 150 conseils, ces élections locales ont vu les travaillistes gagner 62 sièges et les conservateurs en perdre 32.Les libéraux démocrates ont gagné 75 sièges et le parti anti-UE Ukip s'est effondré, avec la perte de 132 sièges. Les écologistes gagnent huit sièges."Nous avons fait mieux que prévu", a réagi le président du Parti conservateur, Brandon Lewis, sur Sky News, en se félicitant d'avoir damné le pion à un "Labour qui pensait tout rafler à Londres".(©AFP / 05 mai 2018 07h49)