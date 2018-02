Les églises britanniques vont être mises à contribution pour renforcer la qualité du réseau internet et téléphonique en zone rurale au Royaume-Uni, selon un accord entre le gouvernement britannique et l’Église Anglicane dévoilé dimanche.L'accord vise à permettre l'installation d'antennes relai ou d'autres matériels de transmission sur les 16.000 bâtiments détenus par les paroisses."Avec cet accord, même des édifices datant du XVe siècle vont aider le pays à préparer son avenir et améliorer la vie des habitants en renforçant la connectivité dans certaines régions les plus difficiles d'accès", s'est réjoui le ministre en charge du numérique, Matt Hancock.L'accord garantit que les infrastructures déployées "n'affecteront pas le caractère, l'architecture, ou la dimension historique" des bâtiments utilisés.Selon le ministère, les deux tiers des églises d'Angleterre sont situées en zone rurale, le plus souvent à proximité des habitations, ce qui en fait des emplacements privilégiés pour améliorer les liaisons entre usagers.L'évêque de Norwich (est de l'Angleterre) a salué cet accord. "Nous disposons d'un véritable réseau national d'églises, et l'utiliser de manière ingénieuse pour développer de nouvelles formes de liens améliore leur valeur auprès des communautés qu'elles servent", a-t-il déclaré.Plus de 120 églises au Royaume-Uni sont déjà équipées de matériels visant à accroitre la qualité des réseaux, que ce soit des émetteurs ou des antennes paraboliques.(©AFP / 18 février 2018 16h10)